مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيا آخر، تزعم أنه حاول إلقاء زجاجات حارقة نحو مركبات المستوطنين على الطريق بين القدس ومستوطنة جوش عتصيون. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت منطقة بير عونه واعتقلت مواطنين فلسطينيين اثنين.

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