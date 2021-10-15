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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك مسابقة الحلم أرقام الاشتراك لربح 250,000 دولار+ الشروط والأحكام في المقال التالي
مسابقة الحلم المنظمة من مجموعة إم بي سي تنشر كيفية الاشتراك في المسابقة والأرقام المباشرة للتسجيل فيها، وتعّد أكبر مسابقة تفاعلية في الشرق الأوسط نظامها الاشتراكي من خلال الإجابة على الأسئلة العامة منذ انطلاقها في 2007، وقد أعلن مقدم برنامج الحلم، مصطفى الأغا، على تلفزيون mbc عن الجائرة المالية التي يحضر لإجراء السحب عليها 250،000$ الآن تعود الحلم في موسم 2021 مخصصة أكبر ميزانية لصالح جميع الجوائز ويعد الترقية فيها على خمس مستويات- حيث يتم توزيع الميزانية على سحوبات متفرقة حتى نهاية المسابقة عندما يعلن انتهاءها، في هذه الفترة يبحث الجمهور عن لينك مسابقة الحلم بعد تحديثه للاشتراك من خلال الخدمة الاشتراكية( يومية) حيث يتم خصم قيمة الاشتراك من رصيد الهاتف يومياً، وكذلك إتاحة طرقة أكثر شيوعاً للأشراك من خلال الرسائل القصيرة.
شروط مسابقة الحلم
- أقارب المنظم والعاملين معه وصولاً للدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أقاربهم حتى الدرجة الرابعة لا يحق لهم الاشتراك.
- يحق للجميع من كل دول العالم طب الاشتراك والبالغين سن الرشد بموجب قانون الجنسية في دولهم أو قانون الإمارات العربية ( أيهما أعلى)
- إذا كان الفائز شخص قاصر ينوب عنه الوالدين أو الوصي الشرعي بشرط تقديم المستندات ووثائق الهوية الثبوتية الخاص بهم.
مسابقة الحلم أرقام الاشتراك
|البحرين
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|السعودية
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|العراق
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|الإمارات
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|فلسطين
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يبحث الجمهور عن أرقام الحلم للاشتراك من خلال الرسائل النصية وهي أفضل آلية اشتراك كطريقة متبعة لاختيار الشخص متى يشارك وعدد المرات بخلاف الاشتراك عبر موقع mydream.mbc.net إذ يكون الاشتراك على أساس يومي( تلقائيا)، إذ عليهم كراغبين بالتسجيل والاشتراك في الحلم هو إرسال كلمة حلم في رسالة قصيرة الى أرقام الحلم المرادفة لدولتهم، التي تتبع جهة الاتصالات المنتمين لها( شركة المحمول) ثم الإجابة على سؤال واحد، وهكذا يكون المشترك ضمن التسجيل بشكل صحيح في المسابقة التي تطلقها mbc وبالتالي يعطيه الحق لدخول نظام السحوبات فيها وجميع السحوبات التي يجريها المنظم في المستقبل، سيكون تسجيل الحلم من 31 يناير 2021 إلى 30 ديسمبر2021 (الموعد النهائي) في الساعة 22:59:59.
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