مباحثات أميركية سعودية في واشنطن بين بلينكن وفيصل بن فرحان

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مباحثات في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى بحث تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني كورقة للابتزاز والمساومة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.