تطعيم ما يقرب من 21 مليون شخص ضد كورونا فى المغرب

جدة - نرمين السيد - أعلن المغرب أن 38 ألفا و733 شخصا، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمتلقى الجرعة الأولى حتى الآن إلى 23 مليونا و178 ألفا و173 شخصا.





وأصدرت وزارة الصحة المغربية بيانا قالت فيه إن إجمالى الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لـ كورونا، بلغ 20 مليونا و723 ألفا 634 شخصا، وذلك بعد أن حصل 136 ألفًا و585 شخصا على الجرعة ذاتها خلال الـ24 ساعة الماضية. جدير بالذكر، أن المغرب تسلم أكثر من 61.5 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا. وتتوقع اللجنة الوطنية للتلقيح فى المغرب، تطعيم 6 ملايين و500 ألف المتبقية بالجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس بحلول نهاية الشهر المقبل.

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