موعد إختبار منتصف العام لطلاب الماجستير بالجامعة السعودية الإلكترونية

يزداد البحث بمحركات البحث جوجل هذه الأيام عن موعد إختبارات منتصف العام الدراسي الجاري 1443 بالجامعة السعودية الإلكترونية حيث أعلنت الجامعة عن موعد اختبارات ، لطلاب البكالوريوس والماجستير، حيث أن الامتحانات ستبدأ الشهر الجاري، ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني نعلن عن موعد الامتحانات وشروط الدراسة بالجامعة وكذلك عن خطوات التقديم للجامعة الالكترونية السعودية وكما سنوضح من خلال المقال كيفية تقديم شكوى للجامعة السعودية الإلكترونية، حتى يكون جميع الطلاب على علم بموعد الامتحان الذي من المقرر عقده بنظام الأونلاين، لتقليل انتشار فيروس كورونا وحتى يتاح لجميع الطلاب فرصة للمذاكرة، وهذا ما أكده الحساب الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

موعد امتحانات منتصف العام:

من الجدير بالذكر أن تبدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول 1443 يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، وستم بنظام “البلاك بورد” وهو نظام إلكتروني للتعليم تطبقه المملكة العربية السعودية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الامتحانات الخاصة بجميع مقررات البكالوريوس والماجستير ستتم بشكل إلكتروني إلا أنه سيكون هناك مراقبة شديدة وذلك عبر نظام “تقنية المراقب الذكي”، وفي حالة وجود أي استفسار حول الامتحانات، يجب الاتصال على هذا الرقم “199099” أو هذا الرقم “00966112613500” الذي يسمح باستقبال رسائل على برنامج الواتساب.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للجامعة قد تخرج من المرحلة الثانوية، ودرس في تخصص علمي أو أدبي. أن لا يكون قد سبق للطالب المتقدم الدراسة في جامعة. يجب أن يكون عمر الطالب من 17 إلى 21 عامًا. يجب حصول الطالب على أداء أكاديمي مرتفع في المرحلة الثانوية. على المتقدم اجتياز اختبارات الترشح.

في الخطوة الأولى، يجب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية. في الخطوة الثانية، يجب الضغط على خانة طالب جديد. في الخطوة الثالثة، على الطالب المتقدم إنشاء حساب جديد خاص به على موقع الجامعة. في الخطوة الرابعة، يجب إدخال كل البيانات المطلوبة للتمكن من تسجيل الدخول مجددًا. في الخطوة الخامسة، على الطالب الدخول إلى الحساب الشخصي ثم تعبئة نموذج الالتحاق بالجامعة السعودية. بعد ذلك، يجب اختيار فرع الجامعة الذي سيتم الدراسة به. يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ثم إدخال الأرقام التي يمكن التواصل من خلالها مع الطالب. في الخطوة الأخيرة، يجب اختيار التخصص والضغط على خانة تسجيل الطلب.

الدخول على الموقع الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية ثم صفحة الاستفسارات. إدخال الاسم ورقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني الشخصي ورقم الجوال المستخدم يوميًا. إدخال النوع والجهة، ثم كتابة الاستفسار أو الشكوى بشكل مختصر ثم الضغط على إرسال. بمجرد رؤية الجامعة السعودية الإلكترونية للشكوى أو الاستفسار، ستقوم بالتواصل مع الطالب.

شروط الدراسة بالجامعة السعودية الإلكترونية:خطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية:كيفية تقديم شكوى للجامعة السعودية الإلكترونية: