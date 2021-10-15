الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يدخل العناية المركزة

نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لمستشفى في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن كلينتون يعالج في وحدة للعناية المركزة في مركز إيرفين الطبي في ولاية كاليفورنيا.

وأشار المتحدث باسم كلينتون إلى أن الرئيس الأسبق، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، يعالج من عدوى لا تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة.