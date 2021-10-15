قذائف كورونا حول العالم .. إصابة أكثر من 239 مليون شخص حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة أكثر من 239.63 ‬مليون شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى خمسة ملايين و85 ألفًا و820 حالة.





ووفقًا للوكالة التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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