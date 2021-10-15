السعودية تأمل باستقرار الأوضاع في لبنان بأسرع وقت

أصدرت الخارجية السعودية، الجمعة، بيانا بشأن الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.
وأوضحت الخارجية السعودية أنها "تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت".
وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".
وتابع: "تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقرارا في وطنه ونماء في اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب".
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