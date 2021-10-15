فتح تقديم الجوازات نساء 1443 رتبة جندي/ مديرية الجوازات القبول والتسجيل Absher

تقديم الجوازات نساء 1443 ، أعلنت مديرية الجوازات القبول والتسجيل بالوظائف العسكرية لديها للنساء برتبة جندي للتعيين في المنطقة الشرقية ومناطق الرياض، مكة المكرمة، وغيرها من مناطق المملكة السعودية، وذلك حسب ما تم إعلانه من حيث الموعد والشروط الواجب توافرها فيمن ترغب بـ التقديم في الجوازات للنساء 1443 ، ومن خلال هذا التقرير نستعرض عليكم جميع التفاصيل ورابط تقديم الجوازات نساء 1443 رتبة جندي ، وعدد من الملاحظات الهامة التي أوضحتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فيما يخص عملية التقديم.

تقديم الجوازات نساء 1443

الجوازات القبول والتسجيل 1443 للنساء، أوضحت وكالة شؤون المديرية العامة للجوازات فتح باب القبول والتسجيل للنساء على رتبة جندي للكادر النسائي وذلك وفقاً لـ شروط تقديم الجوازات نساء والتي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بالتقديم على وظائف الجوازات نساء 1443 ، والتي جاء ضمنها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل أن المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، والتي نتعرف عليها معكم الآن.

وجاءت شروط تقديم الجوازات نساء 1443 كالتالي: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، أن تجتاز المتقدمة جميع إجراءات واختبارات القبول، وغيرها من الشروط التي يُمكنكم معرفتها من خلال الدخول عبر الرابط المرفق أدناه.

رواتب الجوازات نساء جندي مع البدلات

من خلال ما تم رصده عن رواتب الجوازات مع البدلات جاءت كالتالي: يبلغ راتب جندي الجوازات للنساء في المطارات من 5000 ريال سعودي إلى 7000 ريال سعودي، وتم تحديد الراتب على ليبلغ 3220 ريال وتم تصنيفه بـ400 ريال سعودي، وبدل الميدان 450 ريال سعودي، وألف ريال بدل الخطر، ومبلغ 600 ريال بدل المواصلات، 500 ريال علاوة إرهاب، 800 ريال فيصبح الراتب تقريبا 7200 ريال سعودي.

موعد تقديم الجوازات نساء 1443

تقديم الجوازات نساء 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الجوازات للنساء 1443 رتبة جندي ابتداءً من يوم السبت الموافق 10-3-1443 هجرياً، الموافق 16-10-2021 ، وينتهي تقديم الجوازات نساء 1443 يوم الخميس الموافق 15-3-1443 هجرياً، ويوافق 21-10-2021.

رابط تقديم الجوازات 1443 القبول والتسجيل للنساء

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه من خلال الدخول على بوابة أبشر للتوظيف، يمكنكم التقديم في الجوازات 1443 للنساء رتبة جندي ، وذلك في الموعد المعلن والموضح بعاليه ، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل فيما يخص صدور نتائج قبول الجوازات 1443، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم وفترة المراجعة والفرز لجميع الطلبات المقدمة.