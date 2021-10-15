naql.om رابط تجديد تصريح مركبة عبر وزارة النقل في سلطنة عمان حيث أعلنت أن اليوم الجمعة الموافق 9 ربيع الأول 1443 الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2021، أن المنصة الوطنية للنقل البري والبحري تبدأ في استقبال طلبات تجديد رخص تشغيل المركبات مع الالتزام التام بجميع التعليمات التي تقوم بها المنصة الخاصة بالإجراءات.

منصة نقل naql.om رابط تجديد تصريح تشغيل مركبة عبر المنصة الوطنية للنقل (البري – البحري)

أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على منصة نقل الرقمية لتجديد تصاريح تشغيل مركبات في النقل البري والبحري وذلك حرصا على تقديم الخدمات الأفضل والالتزام بالقوانين الجديدة الخاصة بالنقل وخاصة مع اتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات التي تضمن الأمان الأكبر والأفضل لمنظومة النقل بشكل عام.

خدمات وزارة النقل في السلطنة

تنقسم خدمات النقل في أراضي السلطنة إلى نوعين، النقل البري والنقل البحري، حيث تمتد الطرق المرصوفة داخل السلطنة وأيضا بينها وبين الدول المجاورة من دول التعاون الخليجي، ويتم يوميا نقل آلاف الشاحنات من وإلى السلطنة والتي تكون محملة بالسلع والبضائع أو لسفر الأفراد، ويكون على السائقين التجديد المستمر في المواعيد المحددة والمقررة لتجديد رخص التشغيل بالمواعيد المقررة مع تقديم البيانات الأحدث لهم والالتزام بالإجراءات والقوانين الجديدة، كما أن هنالك النقل البحري الذي يقوم فيه الاسطول البحري العماني لصيد الأسماك ونقل المسافرين بالعمل يوميا وفق ألية خاصة ويكون على سائقي السفن تجديد الرخص والتأكد من صلاحية كل منهم لهذا العمل الذي يؤتمن فيه على آلاف الأرواح وأيضا في الصيد، حيث تقوم السلطنة في كل عام بحظر صيد أنواع معينة من الأسماك حرصا على عدم انقراضها وإتاحة الفرص لها لتتكاثر، ويكون على من يخالف القوانين البحرية أن يتحمل العقبات والتي يكون ايسرها عدم تجديد رخصة التشغيل وتصل العقوبات إلى الغرامة أو الحبس.

تجديد رخص تشغيل العاملين بقطاع النقل

يتم تجديد تصاريح النقل للعاملين في المجال البري والبحري، أفراد أو مؤسسات، حيث تم ربط نظام وزارة النقل بنظامي تسجيل المركبات في الشرطة العمانية وايضا البوابة الإلكترونية المسماة “استثمر بسهولة” وذلك للتحقق من جميع التصاريح وأيضا المخالفات.

يقوم المستخدم بالدخول على رابط المنصة الوطنية لخدمات النقل البري والبحري. يتم تسجيل الرقم الوطني أو رقم السجل التجاري. يقوم بالدخول بالرقم السري. يتيح الموقع التسجيل بكلمة مرور جديدة.

رابط تجديد تصريح تشغيل مركبة عبر المنصة الوطنية