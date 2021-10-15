مقتل 5 جنود نيجيريين فى هجوم مسلح غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الإعلامى للولاية الحاجى إبراهيم فى بيان، إن هجوما شنه مسلحون على عربة الجنود المتجهة إلى منطقة "تسافي" بولاية زامفارا، متسببًا فى 5 جنود وإصابة آخر بجروح دون مزيد من التفاصيل.
وتعانى نيجيريا من تدهور أمنى نتيجة هجمات مسلحة يقوم بها بين الفينة والأخرى تنظيم "بوكو حرام" الإرهابى ونزاعات بين الرعاة والمزارعين وأخرى بين مافيا تجارة السلاح.
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