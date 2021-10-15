نتيجة الشهادة السودانية 2021 نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية السودان والتعليم

نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، يزداد البحث في السودان عن نتائج الشهادة السودانية للثانوية العامة 2021 والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة وهذا حسب الاخبار الواردة من وسائل إعلام سودانية على دراية بموضوع نتائج الشهادة الثانوية، كما أعلنت سابقا مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم السودانية على الانتهاء التام من عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في الدرجات لكي يأخذ كل طالب حقه دون أي نقص قبل رفعها على موقع الوزارة الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة وبشكل الكتروني، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل على كيفية استخراج نتيجة الشهادة السودانية بمجرد صدورها رسميا.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان أنه سيتم اعلان النتائج للعام الدراسي 2020-2021. بعد ساعات قليلة من يوم الجمعة الموافق لـ 15 أكتوبر 2021. وبالضبط على الساعة الثالثة ظهرا، وسيتم ذلك من خلال مؤتمر صحفي وبحضور العديد من كوادر الوزارة يتقدمهم وزير التربية الدكتور محمد الأمين التوم والعديد من الشخصيات الوطنية، حيث من المنتظر ان يتم تقديم شروحات كافية على حصيلة نتيجة الشهادة الثانوية 2021 وعدد الطلاب الناجحين في مختلف الأقسام.

معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس

في ظل تطور المنظومات التعليمية في مختلف دول العالم أعلنت وزارة التربية والتعليم على اتحات نتائج الطلاب للعام الدراسي 2021 بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن لكافة الطلاب في مختلف المحافظات السودانية معرفة نتيجة الشهادة السودانية بكل سهولة ودون عناء التنقل خارج خارج المنازل حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا وذلك بالولوج على موقع نتائج امتحانات الشهادة الثانوية التابع للوزارة وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

وزارة التربية والتعليم السودانية

علاوة على ذلك، اجتاز أكثر من 191 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة السودانية. موزعين على مختلف المحافظات في دولة السودان. تحت ظروف استثنائية فرضتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة. وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لتفاقم وضع البلاد من انتشار فيروس كوفيد-19. وحاليا يعيش طلاب الشهادة الثانوية وأوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد من اجل معرفة موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021.