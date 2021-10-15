البرازيل تئن من كورونا.. أكثر من 14 ألف إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى أكثر من 21.612 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 602 ألف و99 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.
وأفادت "الصحة البرازيلية"، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصائات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.
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