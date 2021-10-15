كورونا فى المغرب.. 506 إصابات جديدة و20 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المغربية إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى المملكة ارتفع إلى 941 ألفًا و9 حالات، فيما، وصلت حصيلة الوفيات إلى 14 ألفًا و520 حالة.

وأعلنت الوزارة أن 38 ألفًا و733 شخصا، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمتلقى الجرعة الأولى حتى الآن إلى 23 مليونا و178 ألفا و173 شخصا.

وأضافت فى بيان لها، أن إجمالى الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لـ كورونا، بلغ 20 مليونا و723 ألفا 634 شخصا، وذلك بعد أن حصل 136 ألفًا و585 شخصا على الجرعة ذاتها خلال الـ24 ساعة الماضية.