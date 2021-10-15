السعودية: نتطلع أن يعم الأمن لبنان بإنهاء حيازة السلاح خارج إطار الدولة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية السعودية فى بيان: "تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبنانى الشقيق يستحق استقرارا فى وطنه ونماء فى اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب". وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت فى وقت سابق اليوم بأن حصيلة الضحايا فى التوتر الأمني الذى شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

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