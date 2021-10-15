سوء التغذية.. الأمم المتحدة تحذر من وضع الأطفال الإنسانى فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية فى الأمم المتحدة فى تقريره الأسبوعى حول النزاع المستمر منذ 11 شهرا فى شمال إثيوبيا "ادخل نحو 18,600 طفل دون سن الخامسة فى تيجراى إلى المستشفيات للمعالجة من سوء تغذية حاد بين فبراير وأغسطس من السنة الحالية مقارنة بـ8900 فى 2020 ما يشكل ارتفاعا بنسبة 100% بحسب منظمة اليونيسف".

وأضاف التقرير أن سوء التغذية لدى النساء الحوامل والمرضعات "لا يزال مرتفعا جدا ويطال 63 % منهن" مشددا على أن 897 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية وصلت منذ منتصف يوليو إلى هذه المنطقة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

ويشهد إقليم تيجراى معارك منذ نوفمبر الماضى، عندما أرسل رئيس الوزراء أبى أحمد فى 2019، القوات للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراى.