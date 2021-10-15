نقل الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلنتون إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم كلينتون، أنجيل أورينا، إن "الرئيس الأسبق بيل كلينتون نقل إلى المركز الطبى التابع لجامعة كاليفورنيا فى إيرفين"، مضيفا "إنه يتحسن وفى حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة".

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