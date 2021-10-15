شروط التقديم على الجوازات للنساء 1443 وكم راتب الجوازات للنساء

شروط التقديم على الجوازات للنساء 1443، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية منذ ساعات عن فتح باب التقديم في وظائف الجوازات النسائية للعمل برتبة جندي، وذلك للسيدات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية وما يعادلها، كما سيتم فتح باب التقديم على جواز السفر السعودي للسيدات.

حيث يتم قبول النساء المتقدمة للتوظيف عند استيفاء كافة الشروط التي وضعتها المديرية العامة للجوازات لوظائفها العسكرية ، بالإضافة إلى توافر الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة بنجاح، لذلك سوف نتعرف على أهم الأوراق وشروط التقديم على الجوازات للنساء 1443.

شروط التقديم على الجوازات للنساء

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتوفير وظائف حكوميه للنساء، تقوم طبيعة العمل بها على استقبال طلبات جوازات السفر وإدارتها وإصدارها، وكذلك تنظيم عمليات السفر والقيام بإنهاء إجراءات المغادرة والقدوم، كما تقوم باستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج والعمرة، وكذلك تقوم بتنظيم وترتيب الوافدين للمملكة، حتى يتم الدخول إليها بشكل منظم.

كما قامت بوضع بعض الشروط اللازمة التي يجب توافرها في المتقدمين، لذلك تتمثل شروط القبول في وظائف الجوازات السعودية في الآتي:

يجب أن تكون السيدة المتقدمة سعودية الجنسية الأصل والمنشأ سعودي ويستثنى من كانت والدها يعمل بالخارج في خدمة المملكة.

يشترط ألا يقل عمر السيدة عن 25 عاماً وألا يزيد عن 35 عاماً.

يجب على المتقدمات السعوديات الزواج من رجل سعودي.

ضرورة توافر بطاقة هوية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

يشترط ألا تكون المقدمة مدانة في أي قضية من القضايا الماسة بالشرف، أو المخلة بالآداب، كما يجب أن تتملك هذه السيدة حسن السيرة والسمعة الطيبة.

ألا يكون قد سبق لها الالتحاق بأي من الوظائف العسكرية الشاغرة.

أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وما يعادلها من المؤهل العلمي المتوسط.

ضرورة عمل كافة الاختبارات واجتيازها بنجاح، كما يجب أن تتناسب مع المعايير والشروط الخاصة باللائحة الطبية للخدمة العسكرية.

تكون أولوية القبول للحاصلين على دورات اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم على وظائف الجوازات للنساء

بعد التعرف على شروط التقديم على وظائف الجوازات نساء سنتعرف على طريقة التسجيل والقبول في الجوازات إلكترونيًا والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً قم بفتح رابط موقع الجوازات الخاص بالتوظيف.

ثم قم بالدخول إلى قائمة “ الوظائف المتاحة “.

“. بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ وظيفة جندي أو نساء “.

“. ثم قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات، أولاً قم بالموافقة على شروط الاستخدام الموضحة في نموذج البيانات.

بعد ذلك قم بتعبئة بيانات نموذج طلب توظيف النساء والتي تتمثل في (الهوية الوطنية – والأوراق المطلوبة – الجنسية – مؤهل الدراسة وغيرها) ولكن يشترط أن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة.

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال الطلب“.

موعد التقديم على وظائف المدرية العامة للجوازات

وأوضحت الإدارة العامة للجوازات كافة التفاصيل والتعليمات الخاصة بموعد التقدم، حيث يتم البدء في تقديم طلبات الالتحاق برتبة جندي بدءاً من يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ حتى يوم الخميس 15 ربيع أول 1443 هـ.

كما يمكنك حجز موعد في الجوازات السعودية عبر رابط حجز المواعيد بالمديرية العامة للجوازات السعودية.

كم راتب الجوازات للنساء 1443

نص إعلان عن سلم رواتب موظفين الجوازات السعودية بعد التعيين على أنه يتراوح مرتب السيدة بالمطارات من 5000 ريال سعودي إلى 7,000 ريال، وفقاً للمؤهل والخبرة.

كما جاءت مرادفات الراتب كالآتي:

يكون أساس الراتب للسيدة 3220 ريال سعودي.

كما تحصل على 450 ريال سعودي بدل ميدان.

وألف ريال بدل الخطر.

600 ريال بدل المواصلات.

كما تحصل على 500 ريال علاوة إرهاب، وغيرها من العلاوات، وسوف تستمر رواتب الجوازات في الزيادة.

وبذلك نكون قد تعرفنا على شروط التقديم على الجوازات للنساء 1443، وطريقة تقديم طلب التسجيل للنساء في الجوازات عبر منصة أبشر، وعلاوة على ذلك تعرفنا على موعد التقديم.