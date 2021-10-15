موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا هو ماينتظره عشاق ومحبي النادي الأهلي من كل حدب وصوب، خاصة بعد فترة التوقف الدولي، حيث تعد مباراة الأهلي والحرس الوطني هي أول مباراة للنادي الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث سيستهل النادي الأهلي المصري حملته في الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا حين يواجه فريق الحرس الوطني بطل النيجر مساء يوم السبت، وذلك في إطار مرحلة الذهاب من دور ال 32 والمؤهلة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

ويمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك برصيد عشرة ألقاب آخرها كانت الموسم الماضي حين تُوج الأهلي بالبطولة الأفريقية على حساب فريق كايزر نشيفز الجنوب أفريقي في المباراة التي أُقيمت على الأراضي المغربية.

وتخلو قائمة النادي الأهلي التي سافرت إلى النيجر من تواجد عدد كبير من اللاعبين ولعل أبرزهم محمد مجدي أفشة، ومحمد الشناوي الذي سيغيب عن الفترة القادمة بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية مع منتخب مصر أمام منتخب ليبيا، فيما شهدت القائمة عودة وليد سليمان العائد من الإصابة، بالإضافة لتواجد كل من المحترفين: أليو ديانج، وعلي معلول، وبدر بانون.

وكان فريق الحرس الوطني قد تأهل لدور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقا عقب إقصائه لفريق لو ميساجير نغوزي بطل بورندي في مباريات الدور التمهيدي من البطولة الأفريقية، حيث تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لمثله في مباراة الذهاب، قبل أن يتمكن فريق الحرس الوطني من الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 مساء يوم السبت، حيث ستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني

هذا وكانت قناة OnTime Sports قد أعلنت عن نقلها لأحداث مباراة الأهلي والحرس الوطني على الهواء مباشرة، حيث تمتلك القناة حقوق نقل هذه المباراة بشكل حصري.