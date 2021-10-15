الاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على معرقلى العملية السياسية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قال الاتحاد، إنه "سيفرض عقوبات على معرقلى العملية السياسية وسيبحث الأسماء"، مشيراً إلى أن "الشعب اللبنانى يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ".

وأضاف "نوصل رسائل لسياسيى لبنان بضرورة إجراء إصلاحات"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت أمس، بمقتل وإصابة العشرات فى إطلاق نار بمنطقة الطيونة فى العاصمة اللبنانية، وذلك خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت.