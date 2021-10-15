البرلمان البولندى يصوت على قانون يجيز طرد المهاجرين القادمين من بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكان آلاف المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، قد حاولوا عبور الحدود البولندية من بيلاروسيا منذ أغسطس.

واتهم الاتحاد الأوروبى نظام بيلاروسيا بالوقوف وراء هذا التدفق بشكل متعمد رداً على العقوبات التى فرضها التكتل عليه.

وواجهت بولندا تدفق المهاجرين غير المسبوق بإرسال آلاف الجنود الى الحدود وفرض حالة الطوارئ هناك، بالإضافة إلى بناء سياج من الأسلاك الشائكة.

وكانت بولندا من بين 12 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى طالبت التكتل الأسبوع الماضى بتمويل كلفة "العوائق" الحدودية التى يتم وضعها لمنع المهاجرين من العبور.