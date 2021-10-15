جدة - نرمين السيد - وكان آلاف المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، قد حاولوا عبور الحدود البولندية من بيلاروسيا منذ أغسطس.
واتهم الاتحاد الأوروبى نظام بيلاروسيا بالوقوف وراء هذا التدفق بشكل متعمد رداً على العقوبات التى فرضها التكتل عليه.
وواجهت بولندا تدفق المهاجرين غير المسبوق بإرسال آلاف الجنود الى الحدود وفرض حالة الطوارئ هناك، بالإضافة إلى بناء سياج من الأسلاك الشائكة.
وكانت بولندا من بين 12 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى طالبت التكتل الأسبوع الماضى بتمويل كلفة "العوائق" الحدودية التى يتم وضعها لمنع المهاجرين من العبور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان البولندى يصوت على قانون يجيز طرد المهاجرين القادمين من بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.