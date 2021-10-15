اعتقال أكثر من 80 ألف صينى لارتكاب جرائم متعلقة بالإنترنت

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الأمن العام فى الصين، إنه تم اعتقال أكثر من 4600 مشتبه به لجمعهم وتبادلهم وإعادة بيع معلومات شخصية بشكل غير قانونى من أجل التربح، وكذلك اعتقال أكثر من 1400 مشتبه به لمشاركتهم فى جرائم ابتزاز باستخدام منصات وسائل الإعلام الذاتية.
وبالتعاون مع سلطات التعليم، أغلقت أجهزة الشرطة أيضا 16 موقعا على شبكة الإنترنت توزع مواد مبتذلة تتعلق بقاصرين.
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