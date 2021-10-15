تفجير يستهدف مسجدا فى ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أفغانية، بوقوع تفجير استهدف مسجدا فى ولاية قندهار الأفغانية، أثناء صلاة الجمعة.



جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أفغانية، بوقوع تفجير استهدف مسجدا فى ولاية قندهار الأفغانية، أثناء صلاة الجمعة. وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فأن التفجير أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى.

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