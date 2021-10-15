موسكو تدعو جميع أطراف الأزمة اللبنانية إلى ضبط النفس

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية فى بيان إنها تشعر "بقلق بالغ إزاء العرقلة الأخيرة لحسن سير تحقيق انفجار المرفأ.. وأعمال العنف التى وقعت فى هذا السياق. داعية جميع أطراف الأزمة اللبنانية إلى ضبط النفس". وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت أمس، بمقتل وإصابة العشرات فى إطلاق نار بمنطقة الطيونة فى العاصمة اللبنانية، وذلك خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت.

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