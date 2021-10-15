عون يبحث مع وزير العدل التحقيقات بشأن اشتباكات الطيونة

جدة - نرمين السيد - أفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس ميشال عون، بحث مع وزير العدل القاضى هنرى خورى، التحقيقات الجارية فى الأحداث الدامية، التى وقعت فى الطيونة، وضرورة الإسراع فى إنجازها لتحديد المسؤوليات.





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