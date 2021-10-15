ضبط متسولة أردنية تمتلك 4 مركبات حديثة وشركة مسجلة ودخل يفوق 1500 دينار

دوت الخليج :- ضبطت وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية امرأة متسولة في العقد الرابع من عمرها في عمان، وبينت التحقيقات امتلاكها أربع مركبات حديثة، ودخل يصل مجموعه لأكثر من 1500 دينار، عدا عن امتلاكها مؤسسة فردية ذات سجل تجاري.
وأجرت الوحدة دراسة شملت عينة من ألف متسول ضُبطوا مؤخرا، لتُظهر الدراسة أن أكثر من 400 متسول من العينة يتقاضون رواتب مسجلة في الضمان الاجتماعي.
وبينت الدراسة أن أكثر من 300 متسول يمتلكون مركبات شخصية لكل فرد منهم، وأكثر من 120 متسول يمتلكون أكثر من مركبتين ، وفق المملكة .
وأظهرت الدراسة أن أكثر من 80 متسولا يمتلكون بين 4 و5 مركبات، بالإضافة إلى متسولين اثنين يمتلكان شركات خاصة ذات سجل تجاري.
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