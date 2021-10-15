مقتل أكثر من 30 شخصا فى تفجير مسجد قندهار

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة التى شكلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي، على حسابه فى "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

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