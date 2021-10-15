لبنان.. رفض طلبات رد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وأكد نادى قضاة لبنان، أن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت، داعيا إلى الكف عن العبث "فى آخر حصن فى فكرة الدولة"، وفقا لما نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت أمس، بمقتل وإصابة العشرات فى إطلاق نار بمنطقة الطيونة فى العاصمة اللبنانية، وذلك خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت.