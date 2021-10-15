موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الجولة الثامنة ضمن بطولة الدوري السعودي بين الأهلي والاتفاق، وتقام المباراة اليوم السبت 16 أكتوبر2021 في تمام الساعة الثامنة والعشرة بتوقيت السعودية، حيث يسعى فريق الأهلي إلى الانتصار في المباراة، وتحقيق الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الترتيب، ومحاولة العودة لمستواه المعهود، وتخطي خيبة أمل البداية السيئة التي بدأها هذا الموسم، بينما يسعى فريق الاتفاق إلى اقتناص نقاط المباراة ومواصلة التقدم في الترتيب، وزيادة هموم فريق الأهلي، ونعرض موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، ومحاولة إعادة الروح المعنوية للجماهير مرة أخرى بعد الخيبات الأخيرة، حيث خاض الفريق 7 مباريات حتي الأن ضمن منافسة الدوري، واستطاع تحقيق التعادل في خمس مباريات، بينما تعرض للهزيمة في مبارتين، وبدون أي انتصار، وبذلك يتواجد الفريق في مناطق الهبوط في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، ويفصله نقطتين فقط عن متذيل ترتيب الجدول فريق التعاون، وقد خسر الفريق في الجولة الماضية بهدفين دون رد على يد فريق الإتحاد، وقد سجل أحمد حجازي، وحمدان الشمراني أهداف المباراة، بينما قد أنهى الأهلي النسخة الماضية في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

يسعى فريق الاتفاق إلى العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى على حساب الأهلي، وتحقيق انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، حيث خاض 7 مباريات حتى الأن، ونجح في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة، والتعادل في أربع مباريات، بينما تعرض للهزيمة في مبارتين، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط فقط، وقد تعرض الفريق لهزيمة في الجولة الخامسة من فريق الهلال بثلاثية مقابل هدفين، ثم خسر للمباراة الثانية على التوالي في الجولة السادسة على يد فريق الطاني بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما استطاع خطف نقطة في الجولة السابعة بعد تحقيق التعادل السلبي أمام فريق الفتح.

السبت 16 أكتوبر 2021

5:10 بتوقيت غرينتش

6:10 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

7:10 بتوقيت مصر

8:10 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

9:10 بتوقيت الإمارات، وعمان

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق