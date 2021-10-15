عاجل| طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 – 2021 بالصورة والصوت

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نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 واحد من أفضل الأنظمة الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية لجميع الموظفين والإداريين في وزارة التعليم داخل المملكة، وهذا لكي تتحول جميع الخدمات من خدمات ورقية إلى خدمات إلكترونية لتوفير الوقت والمجهود على جميع الموظفين ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة طلب الإجازات وكذلك خدمة استخراج تعريف الراتب كما يوفر نظام فارس خدمة مميزة ترفع من مستوى الموظفين وهي خدمة إضافة الدورات التدريبية، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وكذلك خطوات تفعيل الحساب بعد الانتهاء من التسجيل.طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 – 2021
من أفضل قرارات وزارة التعليم في المملكة العربيّة السعودية هو إنشاء نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يدعم هذا النظام مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المديرين والموظفين في جميع المدارس التابعة للوزارة، ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة السعودية للتحول الرقمي لعام 2023 والاستغناء عن المعاملات الورقية القديمة، والجدير بالذكر بأن نظام فارس يمكن كل موظف أو مدير من الاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة عليه مجانا ويدعم نظام فارس الخدمات لغتين لسهولة التعامل معه وهي اللغة العربية والإنجليزية، ويجب إنشاء حساب جديد في نظام فارس للاستفادة من هذه خدمات.خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد
لكي يتمكن كل موظف داخل وزارة التعليم بالمملكة السعودية من التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لعام 1443 – 2021 يجب عليه إتباع الخطوات البسيطة التالية وهي كالآتي:
- أولا يقوم الموظف بالولوج إلى موقع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد عبر الرابط الرسمي للموقع وهو sshr.moe.gov.sa.
- بعد ذلك يتم اختيار اللغة المناسبة للاستمرار في عملية التسجيل سواء الإنجليزية أو العربية.
- في حالة استخدام اللغة العربية يتم الضغط على أيقونة إنشاء مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية للموقع.
- ثم يتم كتابة IBAN وهو رقم الحساب المصرفي الخاص بالراتب وكذلك كتابة رقم الهوية الوطنية للموظف.
- يجب كتابة رقم الجوال الخاص بالموظف وكذلك كتابة البريد الإلكتروني الخاص به.
- بعد ذلك سوف تجد صورة صغيرة بها كود التحقق يتم كتابته بشكل صحيح ثم يتم الضغط على إرسال.
- هنا ينتقل الموظف إلى الصفحة الرئيسية لنظام فارس وبالتحديد صفحة إنشاء المستخدم الجديد.
- يتم الضغط على أيقونة تفعيل المستخدم بعد ذلك يبدأ بكتابة رقم الهوية وأيضا رمز التحقق الذي وصل في رسالة على الجوال.
- أخيرا يقوم الموظف بالضغط على كلمة إرسال وبهذا يتم تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد بنجاح.
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نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 واحد من أفضل الأنظمة الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية لجميع الموظفين والإداريين في وزارة التعليم داخل المملكة، وهذا لكي تتحول جميع الخدمات من خدمات ورقية إلى خدمات إلكترونية لتوفير الوقت والمجهود على جميع الموظفين ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة طلب الإجازات وكذلك خدمة استخراج تعريف الراتب كما يوفر نظام فارس خدمة مميزة ترفع من مستوى الموظفين وهي خدمة إضافة الدورات التدريبية، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وكذلك خطوات تفعيل الحساب بعد الانتهاء من التسجيل.طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 – 2021
من أفضل قرارات وزارة التعليم في المملكة العربيّة السعودية هو إنشاء نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يدعم هذا النظام مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المديرين والموظفين في جميع المدارس التابعة للوزارة، ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة السعودية للتحول الرقمي لعام 2023 والاستغناء عن المعاملات الورقية القديمة، والجدير بالذكر بأن نظام فارس يمكن كل موظف أو مدير من الاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة عليه مجانا ويدعم نظام فارس الخدمات لغتين لسهولة التعامل معه وهي اللغة العربية والإنجليزية، ويجب إنشاء حساب جديد في نظام فارس للاستفادة من هذه خدمات.خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد
لكي يتمكن كل موظف داخل وزارة التعليم بالمملكة السعودية من التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لعام 1443 – 2021 يجب عليه إتباع الخطوات البسيطة التالية وهي كالآتي:
- أولا يقوم الموظف بالولوج إلى موقع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد عبر الرابط الرسمي للموقع وهو sshr.moe.gov.sa.
- بعد ذلك يتم اختيار اللغة المناسبة للاستمرار في عملية التسجيل سواء الإنجليزية أو العربية.
- في حالة استخدام اللغة العربية يتم الضغط على أيقونة إنشاء مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية للموقع.
- ثم يتم كتابة IBAN وهو رقم الحساب المصرفي الخاص بالراتب وكذلك كتابة رقم الهوية الوطنية للموظف.
- يجب كتابة رقم الجوال الخاص بالموظف وكذلك كتابة البريد الإلكتروني الخاص به.
- بعد ذلك سوف تجد صورة صغيرة بها كود التحقق يتم كتابته بشكل صحيح ثم يتم الضغط على إرسال.
- هنا ينتقل الموظف إلى الصفحة الرئيسية لنظام فارس وبالتحديد صفحة إنشاء المستخدم الجديد.
- يتم الضغط على أيقونة تفعيل المستخدم بعد ذلك يبدأ بكتابة رقم الهوية وأيضا رمز التحقق الذي وصل في رسالة على الجوال.
- أخيرا يقوم الموظف بالضغط على كلمة إرسال وبهذا يتم تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد بنجاح.
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