عاجل| طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 – 2021 بالصورة والصوت

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 واحد من أفضل الأنظمة الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية لجميع الموظفين والإداريين في وزارة التعليم داخل المملكة، وهذا لكي تتحول جميع الخدمات من خدمات ورقية إلى خدمات إلكترونية لتوفير الوقت والمجهود على جميع الموظفين ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة طلب الإجازات وكذلك خدمة استخراج تعريف الراتب كما يوفر نظام فارس خدمة مميزة ترفع من مستوى الموظفين وهي خدمة إضافة الدورات التدريبية، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وكذلك خطوات تفعيل الحساب بعد الانتهاء من التسجيل.

من أفضل قرارات وزارة التعليم في المملكة العربيّة السعودية هو إنشاء نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يدعم هذا النظام مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المديرين والموظفين في جميع المدارس التابعة للوزارة، ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة السعودية للتحول الرقمي لعام 2023 والاستغناء عن المعاملات الورقية القديمة، والجدير بالذكر بأن نظام فارس يمكن كل موظف أو مدير من الاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة عليه مجانا ويدعم نظام فارس الخدمات لغتين لسهولة التعامل معه وهي اللغة العربية والإنجليزية، ويجب إنشاء حساب جديد في نظام فارس للاستفادة من هذه خدمات.

لكي يتمكن كل موظف داخل وزارة التعليم بالمملكة السعودية من التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لعام 1443 – 2021 يجب عليه إتباع الخطوات البسيطة التالية وهي كالآتي: