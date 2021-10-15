تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 NOOR عبر موقع برنامج نور لأولياء الأمور

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 NOOR يتساءل الكثير من أولياء الأمور هذه الأيام عبر محركات البحث المختلفة عن كيفية التسجيل في برنامج نور لتقديم أطفالهم الذين هم في مرحلة رياض الأطفال، وموقع برنامج نور هو موقع تم عمله من أجل التقديم الإلكتروني للطلاب وعدم الذهاب إلى المدرسة أو الروضة من أجل عدم انتشار فيروس كورونا، وخلال السطور القادمة سوف أقوم بذكر الكثير من الأمور التي تتعلق بكيفية التسجيل في نظام نور وإذا كنت عزيزي القارئ ممن يهمه هذا الأمر فعليك بمتابعة المقال إلى نهايته وسوف تجد ما تريد.

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي أنه تم بشكل رسمي بدأ التنظيم والتسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، كما أن الوزارة قد قامت بتحديد مواعيد خاصة بالاستقبال وقبول الطلبات، كما أنه تم التنظيم من قبل الوزارة بالتقديم لجميع مستويات رياض الأطفال هو كما يلي:

من خلال يوم 25 شعبان 1442 هجريًا يتم التقديم على موقع نور لرياض الأطفال.

كما جاءت الأخبار من قبل الوزارة أن التقديم في هذه المرحلة يكون على مدار طول العام.

أولوية القبول في نظام نور لرياض الأطفال

مرحلة رياض الأطفال بها العديد من الفئات لذلك فإن الوزارة قامت بتحديد بعض الفئات هي فقط من يتم قبولها في رياض الأطفال لهذا العام، وبعض الناس يتساءلون عن هذه الفئات وهل هناك فئات سوف يتم وضعها في الاحتياط حتى اكتمال العدد أم لا، كل هذه الأسئلة سوف أقوم بالإجابة عنها في السطور التالية بشيء من التفصيل: