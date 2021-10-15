ريد ماجيك 6 اس برو Red Magic 6 Pro سعره ومواصفاته ومميزاته وعيوبه

ريد ماجيك 6 اس برو ؛ بسبب عشق بعض العملاء بالألعاب اهتمت الشركات بإطلاق هواتف تتناسب بما يحتاجون له مثل معالج قوي، شاشة بمواصفات عالية، وسعة تخزين رائعة تجعل التنقل بالهاتف سهل وسريع، ولقد قدمت شركة زي تي أي هاتف ريد ماجيك 6 اس برو الذي جاء بمواصفات عالية وإمكانيات خيالية جعلته ضمن قائمة أفضل هواتف على الإطلاق، مما دفع الجميع للبحث لمعرفة مواصفاته، ومزاياه، وعيوبه، وسعره المتوقع في مصر.

هاتف ريد ماجيك 6 اس برو

يأتي الهاتف بمعالج قوي يجعل أداؤه سهل وسريع، وبهذا يتناسب مع احتياجات كل الأشخاص سواء أكانوا عشاق الألعاب أو الذي يقتصر استخدام الهاتف لديهم على التصفح.

الهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون 88 بلس، مع نظام تشغيل أندرويد 11، كما انه يقدم مزايا إضافية انفرد بها مثل مستشعر ضربات القلب، ومنفذ السماعات الخارجية الذي أصبح غير متوفر في بعض الهواتف الأخرى.

بالإضافة إلى أقوى نظام تبريد، وتلك هي أبرز مواصفات هاتف Red Magic 6 Pro.

مقاس الشاشة 6.8 بوصة، أموليد، تدعم مليار لون، وتأتي بجودة Full HD+، مع معدل تحديث 165 هرتز.

دقة الشاشة 2400 ×1080 بكسل (20:9)، 387 بيكسل لكل انش.

حماية الشاشة corning gorilla glass، والسطوع 700 وحدة إضاءة.

يأتي الهاتف بأربعة نسخ 128 جيجا بايت + 12 جيجا بايت، 256 جيجا بايت + 12 جيجا، 256 +16 جيجا بايت، 512 +18 جيجا بايت.

الهاتف يأتي بواجهة أمامية وخلفية مصنوع من الزجاج، أما الإطار فهو مصنوع من الألمونيوم.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال.

واجهة الهاتف Red Magic 4.0 بنظام تشغيل أندرويد 11.

يأتي مع معالج كوالكوم سناب دراجون 888، ثماني النواة بدقة 5 نانومتر.

معالج رسومي Adreno 660.

يتوفر بالهاتف مستشعر بصمة بأسفل الشاشة، وأيضًا ميزة التعرف على الوجه.

يأتي مع عدة مستشعرات مثل مقياس التسارع، جيروسكوب، التقارب، البوصلة، معدل نبضات القلب.

كذلك فهو يأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.8، مع ميزة ضبط تلقائي للصورة، الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 عريضة جدًا، الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو.

مواصفات هاتف ريد ماجيك 6 اس برو

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.0 عريضة.

البطارية قوية بسعة 4500 مللي أمبير، والهاتف يدعم الشحن السريع، مع منفذ شحن من نوع Type C

يتوفر بالهاتف منفذ للسماعات الخارجية 3.5 ملم بالإضافة لتوفر مكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

الهاتف متوفر باللون الأحمر، الرمادي.

البطارية قوية حيث يمكن شحن الهاتف 100% في خلال 17 دقيقة فقط، او شحن الهاتف إلى 50% في 5 دقائق.

أداء الكاميرا الخلفية عالٍ جدًا.

الهاتف يأتي بأزرار من الجوانب للاستمتاع بأفضل تجربة ألعاب على الإطلاق.

أيضًا الهاتف يحتوي على سوفت وير يجعل تجربة التنقل بالهاتف أثناء التصفح واللعب بطريقة سريعة وسهلة.

الشاشة حجمها كبير وأيضًا ألوانها ناصعة وجودتها قوية جدًا.

وزن الهاتف مثالي لا يتسبب في الشعور بالتعب أثناء الإمساك به لساعات طويلة.

لا يقبل بتركيب كارت ميموري.

الكاميرا الأمامية غير مقبولة بالمقارنة مع سعره.

سعر Red Magic 6 Pro في مصر نسخة 128 +12 جيجا بايت: 10675 جنيه.

أما سعر جوال رRed Magic 6 Pro نسخة 512 +18 جيجا بايت: 12870 جنيه.

تقنية تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية 8k، 4k، 1080p.مزايا جوال ريد ماجيك 6 اس بروعيوب جوال Red Magic 6 Proسعر جوال ريد ماجيك 6 اس برو