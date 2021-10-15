السعودية تعلن تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، يوم الجمعة، تخفيف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى تخفيف الإجراءات الاحترازية بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد الحالات.
ويقضي قرار التخفيف بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
وأشار المصدر إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح مضاد لمرض (كوفيد-19).
ويشمل التخفيف السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.
فضلا عن ذلك، يتم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
في غضون ذلك، يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانيا أعلاه ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
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