لندن.. وفاة نائب بريطاني تعرض لطعنات خلال تجمع في دائرته

أفادت وسائل إعلام بريطانية بوفاة النائب البريطاني المحافظ، ديفيد أميس، الذي تعرض للطعن "مرّات عدة"، يوم الجمعة، أثناء حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرقي إنجلترا، بحسب تقارير صحفية.

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق أنه تم استدعاء عناصرها بعد ورود معلومات عن عملية طعن، لكن من دون أن تذكر أميس بالاسم.

كما أفادت الشرطة البريطانية أنه "تم توقيف رجل (مشتبه فيه) بعد مدة قصيرة (من وقوع الحادث)"، مضيفة أنه ليس ثمة بحث عن غيره.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية ومنابر أخرى إلى أن الضحية هو السياسي البالغ 69 عاما والعضو في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ.

وتلقى السياسي المصاب إسعافات أولية في موقع الطعن، في حين أكدت المصادر وجود سيارة إسعاف بالمكان لأجل نقله صوب المستشفى.

ولم تتضح بعد خطورة الإصابة الناجمة عن الطعنات، لكن بعض التقارير أوردت أن النائب ليس في صحة جيدة.

وأعرب سياسيون بريطانيون، من بينهم رئيس الوزراء السابق، عن قلقهم إزاء التقارير التي وردت بشأن إصابة النائب خلال تجمع انتخابي، وقالوا إنهم يبدون تعاطفهم مع عائلة السياسي المصاب.