السعودية تعلن تخفيف إجراءات كورونا اعتبارا من الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وينص القرار على عدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار فى الالتزام بارتدائها فى الأماكن المغلقة.

ويتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى كافة أروقة المسجد، والاستمرار فى استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة فى آن واحد.

- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد النبوى مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة فى آن واحد.

- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

- السماح بإقامة وحضور المناسبات فى قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.