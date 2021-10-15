جدة - نرمين السيد - وينص القرار على عدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار فى الالتزام بارتدائها فى الأماكن المغلقة.
ويتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:
- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى كافة أروقة المسجد، والاستمرار فى استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة فى آن واحد.
- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد النبوى مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة فى آن واحد.
- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
- السماح بإقامة وحضور المناسبات فى قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن تخفيف إجراءات كورونا اعتبارا من الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.