وظائف للنساء المديرية العامة للجوازات علي رتبة جندي عبر ابشر توظيف بالمملكة

وظائف للنساء المديرية العامة للجوازات علي رتبة جندي عبر ابشر توظيف اعلن عن وظائف للسيدات برتبة جندي، للتعين في ثلاث مناطق بالمملكة، الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، علي أن تستوفي الشروط والمعايير المحددة للوظيفة، والتقديم عبر المواقع الإلكترونية من خلال بوابة ابشر توظيف، والتقديم ابتداءا من يوم السبت 16 أكتوبر الموافق 10 ربيع الأول، من الساعة العاشرة صباحا، ويستمر باب القبول مفتوحا حتي الخميس 21 أكتوبر إلي 15 ربيع الأول، ولا يقبل أي طلب بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، فيجب الالتزام بالمواعيد الخاصة بالتقديم، والفروع بالقوات المسلح التي يمكن للنساء العمل بها، القوات البرية الملكية، وقوات الدفاع الجوي الملكي، والقوات الجوية الملكية، ثم القوات البحرية الملكية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وتشهد المملكة إصلاحات كثيرة في مجال حقوق المرأة، مثل أولا السماح لها بقيادة السيارة، ثم التعين في أماكن حيوية بالمملكة.

وظائف للنساء المديرية العامة للجوازات علي رتبة جندي عبر ابشر توظيف

يمكن التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوزات للنساء، برتبة جندي، عبر بوابة ابشر توظيف بالمملكة، التابعة لبوابة التوظيف لوزارة الداخلية، بالشروط التالية:

يجب أن تكوني سعودية الجنسية الأصل والمنشأ، أو من عاشت مع والديها أثناء تأدية خدمته خارج المملكة. ثم تكون متزوجة من رجل سعودي الجنسية، الأصل والمنشأ. بطاقة هوية سارية المفعول. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. لو المؤهل من خارج المملكة، لابد من معادلة من وزارة التعليم السعودية. أن تتسم المتقدمة بحسن السير والسلوك والسمعة في كافة الأمور. أن تكون خالية من الأمراض المعدية، ولائقة بدنيا بجسم صحي، الطول يناسب الوزن. ثم اجتياز المقابلة الشخصية، والالتزام بالتعليمات الموجودة في الموقع.

استقبال طلبات الحصول علي الجواز السعودي، من إدارة الجوازات السعودية. ثم تنظيم سفر المواطنات السعودين لخارج المملكة، وإنهاء اجراءات المغادرة والقدوم. استقبال ضيوف الرحمن من حجاج البيت من خارج المملكة، خلال موسم الحج وإنهاء الإجراءات. ثم مكافحة أعمال التزوير، واستعمال الوثائق والمستندات المزورة، والعمل على تطوير جوازات السفر. التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة، وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة.

الدخول إلي بوابة ابشر للتوظيف jops.sa، أو بوابة التوظيف لوزارة الداخلية. ثم الضغط علي الوظائف المتاحة. علم علي وظائف الجوازات والضغط عليها. الضغط علي وظيفة جندي، المراد التسجيل فيها. ثم تعبئة البيانات المطلوبة، في استمارة التقديم الإلكترونية، ويجب تحري الدقة في المعلومات. مراجعة البيانات جيدا، والضغط علي إرسال الطلب.

عدد 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية، مع إحضار الأصل للمطابقة. ثم 6 صور مقاس 4×6 بخلفية بيضاء. إحضار 2 صورة من المؤهل الدراسي، وإحضار الأصل للمراجعة. ثم إحضار ملف اخضر لوضع كافة المستندات بداخلة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف