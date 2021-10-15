رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443 هذا ما أعلنت عنه الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت عن فتح باب التقديم في وظائف الجوازات للكادر النسائي للعمل برتبة جندي، وذلك للمواطنات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة من أو ما يعادلها من المؤهلات العلمية الأخرى.

كما أكدت وزارة الداخلية على أنه سيتم قبول السيدات لشغل وظيفة (جندي) المتاحة فقط عند استيفاء كافة شروط المديرية العامة للجوازات وكذلك تجهيز كافة أوراق التقديم، كما جاء في إعلانها أنه سيتم فتح باب التقديم على جواز سفر سعودي للسيدات، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال أهم الأوراق المطلوبة للتوظيف في الجوازات وكذلك رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء برتبة جندي 1443.

رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء

رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء هذا ما وضحته المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كما وضحت طبيعة الوظيفة للنساء وهي كالآتي:

استقبال طلبات جوازات السفر وإدارتها وإصدارها.

تنظيم عمليات السفر والقيام بإنهاء إجراءات المغادرة والقدوم.

استقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج والعمرة.

إنهاء اجراءات الخروج والعودة للحجاج.

تنظيم وترتيب الوافدين للمملكة ليتم الدخول إليها بشكل منظم.

شروط التقديم على الجوازات للنساء

قبل التعرف على رابط التسجيل في وظائف النساء، سنتعرف على شروط القبول اللازم توافرها في المتقدمين لوظائف الجوازات، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن تكون جنسية النساء المتقدمة للجوازات سعودية الأصل والمنشأ، كما يستثنى من النساء من كانت والدها يعمل بالخارج في خدمة المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر السيدة السعودية عن 25 عاماً وألا يزيد عن 35 عاماً.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

يشترط على نساء السعوديات ألا يكونن قم تم إدانتهم في القضايا الماسة بالشرف، أو المخلة بالآداب.

تتملك هذه السيدة حسن السيرة والسمعة الطيبة.

عدم الالتحاق بأي من الوظائف العسكرية الشاعرة من قبل.

أن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وما يعادلها من المؤهل العلمي المتوسط.

ضرورة الحصول على دورات اللغة الإنجليزية حيث تكون أولوية القبول للحاصلين عليها.

ضرورة اجتياز كافة الاختبارات بنجاح ليتم القبول.

طريقة التقديم على وظائف الجوازات للنساء

بعد التعرف على الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الجوازات سنتطرق لمعرفة طريقة ورابط تقديم الجوازات نساء إلكترونيًا والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً قم بفتح رابط أبشر للتوظيف https://jobs.sa، والتسجيل في أبشر.

ثم قم بالدخول إلى قائمة “ الوظائف المتاحة “، ومنها قم باختيار “ رتبة جندي أو نساء “.

“، ومنها قم باختيار “ “. ثم قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك قم بالموافقة على شروط الاستخدام الموضحة في نموذج توظيف السيدات.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج طلب توظيف النساء ولكن لا بد وأن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة.

في النهاية قم بالضغط على زر “إرسال الطلب“.

موعد التقديم في الوظائف الشاغرة

تم تحديد موعد التقديم والتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات للالتحاق برتبة جندي بدءاً من يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ حتى يوم الخميس 15 ربيع أول 1443 هـ، أي ستستمر لمدة 5 أيام.

كم راتب الجوازات للنساء 1443

جاء سلم رواتب موظفين الجوازات السعودية بعد التعيين على أنه يتراوح مرتب السيدة بالمطارات من 5000 ريال سعودي إلى 7,000 ريال.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء رتبة جندي والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وعلاوة على ذلك تعرفنا على موعد التقديم وسلم رواتب الموظفين بالجوازات.