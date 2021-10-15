غوارديولا يرفض طمأنة ستيرلينغ بشأن المشاركة في المباريات

رفض المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، منح تأكيدات للاعب رحيم ستيرلينغ حول مزيد من المشاركات في المباريات.

وجاء رفض غوارديولا بعد تصريحات أدلى بها ستيرلينغ بشأن انفتاحه على الرحيل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ففي رد فعل على تصريحات ستيرلينغ، قال غوارديولا: "لا يمكنني أن أؤكد للاعبين المشاركة وهم يعرفون ذلك. لقد تحدثت عدة مرات عن هذا. لا أستطيع أن أؤكد عدد الدقائق التي سيلعبها كل لاعب. دائما يجب عليهم التعبير عن أنفسهم على العشب، في الملعب. هذه أفضل لحظة".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "ما أريده، بالنسبة لرحيم والجميع، أن يكونوا سعداء. يجب أن يكونوا راضين عن وجودهم هنا، يجب أن يكونوا سعداء لوجودهم في هذا النادي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنهم أحرار في اتخاذ القرار الأفضل لهم وللأسرة ولجميع احبائهم"، وفقا للأسوشيتد برس.

وكان ستيرلينغ قال إنه يعتزم تقييم فرص "الذهاب إلى مكان آخر"، وذلك بعدما غاب عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، وشارك في بداية مباراتين فقط من أصل 7 مباريات في رحلة الفريق للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ" هذا الموسم.

وأدلى جناح المنتخب الإنجليزي بالتصريحات خلال قمة للعمل الرياضي نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" افتراضيا أمس الخميس، وكانت بمثابة مفاجأة لغوارديولا ولفريق مانشستر سيتي.

يشار إلى أن ستيرلينغ يخوض منافسة على مكان في خط هجوم السيتيزنز مع 5 لاعبين آخرين هم فيل فودين، وغابرييل جيسوس، ورياض محرز، وفيران توريس، وجاك غريليش.