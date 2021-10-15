مقتل نائب بريطانى فى حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون

جدة - نرمين السيد - قُتل نائب بريطانى فى حزب المحافظين ببريطانيا، الذى يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد طعنه عدة مرات اليوم الجمعة على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية فى إحدى الكنائس.





وتعرض ديفيد أميس (69 عاما)، الذى يمثل ساوثيند ويست فى إسيكس بشرق إنجلترا للطعن ظهر اليوم فى كنيسة بلفيرز المعمدانية. وبحسب رويترز، دخلت قوات الشرطة الكنيسة، وقالت إنها اعتقلت رجلا وإنها لا تبحث عن أى شخص آخر على صلة بالحادث. وأضافت الشرطة أن النائب أميس "تلقى علاجا على أيدى خدمات الطوارئ لكن للأسف توفى فى مكان الحادث".

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