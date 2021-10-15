إلحق مهرجان التخفيضات.. عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية الجديدة وخصم 50% على الحبة الثانية

مهرجان تخفيضات كبير وخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية الجديدة 1443هـ، فيما يأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من هذه الشركة المتخصصة في بيع السلع والمنتجات الغذائية والأدوات المنزلية منذ تأسيسها في عام 1978م، قبل أن تصبح أكبر الشركات العاملة في قطاع التجزئة وتتمدد إقليميا.

وداخل المملكة، تضم بنده أكثر من 400 سوبر ماركت وهايبر ماركت، يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف، وتتميز بمنتجاتها التي تحمل علامتها التجارية بنده، التي تباع داخل أسواقها فقط، فيما حصلت الشركة على عدد من الجوائز، منها جائزة الأمير نايف للسعودة عام 2005م، وجائزة أفضل شركة للبيع بالتجزئة في المملكة عام 2005.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية الجديدة

وننشر عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية الجديدة وخصم 50% على الحبة الثانية، التي بدأ يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر نفسه، وهي على النحو التالي:

حبتان من ذرة حلوة دهنية كاملة الحبة، بسعر 6.5 ريال، بدلا من 9 ريالات.

علبتان فول مدمس بخلطة مصرية حدائق كاليفورنيا، بسعر 18.95 ريال، بدلا من 25.90 ريال.

حبتان لب المانجو بسعر 18.95 ريال، بدلا من 27.90 ريال.

حبتان دجاج ساديا، بوزن 800 جرام، بسعر 21.75 ريال، بدلا من 29 ريالا.

حبتان جبنة قطع المراعي، بسعر 24.95 ريال، بدلا من 34 ريالا.

2 كرتون حليب طويل الأجل من المراعي بسعر 26.95 ريال، بدلا من 41.90 ريال.

2 كرتونة مياه بسعر 27.90 ريال، بدلا من 41.90 ريال.

حبتان ستربس دجاج السنبلة، بسعر 45.95 ريال، بدلا من 71.90 ريال.

في أي عام تم افتتاح أول فرع لشركة بنده

وأطلقت شركة بنده لبيع المنتجات والسلع الغذائية في المملكة وبعض الدول العربية، أول فرع لها في الرياض قبل نحو 43 عامًا، وذلك على النحو التالي:

إطلاق أول فرع في العاصمة السعودية في عام 1978م.

وفي عام 1998 استحوذت شركة العزيزية على أسواق بنده وأصبحت شركة “العزيزية بنده المتحدة”.

وفي العام التالي 1999 انضمت شركة العزيزية بنده المتحدة إلى شركة صافولا التي تعد أكبر الشركات في قطاع التغذية بالشرق الأوسط.

وقد تغير اسم شركة العزيزية بنده المتحدة إلى اسم شركة بنده للتجزئة، في عام 2014م.

تطبيق بنده لشراء السلع أونلاين

ومن الممكن تحميل تطبيق بنده عبر الهاتف الذكي، لنتمكن من ‏‎شراء المقاضي أونلاين دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع الشركة المنتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

الدخول إلى رابط تحميل تطبيق شركة بنده. التسجيل في التطبيق. الدخول إلى التطبيق، وشراء السلع التي نريدها.

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