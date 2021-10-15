أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

فلكي يمني يكشف توقعات طقس الأيام المقبلةكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الجمعة المقبلة، حيث تشهد اليمن طقساً غير مستقر، يشمل بعض المحافظات هطول أمطار خفيفة.

وتوقع الفلكي الشوافي تراجع كبير في هطول الامطار مع استمرار بعض الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المرتفعات الجنوبية غربية والغربية مع توقعات هطول اقل على اجزاء بسيطة من السواحل والسهول الساحلية.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى انخفاض اضافي في درجات الحرارة بداية الأسبوع على معظم المناطق خصوصا المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة نشرات الطقس.