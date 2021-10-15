التحالف يستهدف مليشيا الحوثي بـ40 عملية في العبدية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية تنفيذ 40 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالعبدية والقرى المحيطة جنوب مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف مقتل أكثر من 180 عنصرا من مليشيات الحوثي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأفاد التحالف العربي بأن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً". ولفت التحالف العربي إلى أن "المليشيا الحوثية تواصل تعنتها، وتواصل تجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار."

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