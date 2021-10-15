مقتل عشرات الحوثيين فى كمين نفذته قوات الجيش اليمنى

جدة - نرمين السيد - قُتل العشرات من ميليشيا الحوثى فى كمين محكم نفذته قوات الجيش اليمنى جنوب محافظة مأرب، كما قتل وأصيب العشرات من الحوثيين بنيران قوات الجيش شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.





وقالت الفضائية اليمنية، اليوم الجمعة، إن عناصر من ميليشيا الحوثى حاولت التسلل جنوب محافظة مأرب إلا أن قوات الجيش قابلتها وهاجمت عناصرها. وأضافت أن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل لمليشيا الحوثى باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر فى كمين محكم لأبطال الجيش والمقاومة.

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