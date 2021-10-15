الشرطة البريطانية: حادثة طعن النائب فردية وليست إرهابية

جدة - نرمين السيد - وكان ديفيد أميس، النائب فى حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد تعرض اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، فى كنيسة بلفيرس الميثودية.
ونقلت "روسيا اليوم"، أن أميس كان فى اجتماع مع ناخبين محليين فى إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة.
وقالت إن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع واعتقلت منفذ الهجوم، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب فى موقع الحادث.
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