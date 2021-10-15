نائب بريطانى يتعرض لعملية طعن

نائب بريطانى يتعرض لعملية طعنتعرض عضو في البرلمان البريطاني اليوم الجمعة لعملية طعن عدة مرات في احدى الكنائس وسط البلاد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية أن النائب ديفيد أميس النائب عن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان في اجتماع مع ناخبين محليين عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة.

واوضحت ان الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.

وكان أميس أعلن قبل أيام أنه سيعقد لقاءً انتخابياً في كنيسة بلفيرس الميثودية.