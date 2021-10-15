فورومولا 1.. الإعلان عن روزنامة 2022 والانطلاقة من البحرين

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، يوم الجمعة، عن روزنامة موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وقد تضمنت 23 جائزة كبرى.

وغابت جائزة الصين الكبرى عن روزنامة 2022 القياسية من حيث عدد السباقات الذي كان 23 أيضاً في الموسم الجاري، لكن فيروس كورونا أدى لتقليص العدد الى 22 سباقاً.

وبرر "فيا" سبب غياب جائزة الصين عن الروزنامة للموسم الثالث توالياً، بالقول في بيان "بسبب الظروف الوبائية المستمرة، لن يتم إدراج الصين في روزنامة 2022. ستتم إعادة الصين الى الروزنامة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وكان الموسم الحالي الذي وصل الى جولته السابعة عشرة (جائزة الأميركيتين في 24 الشهر الحالي على حلبة أوستن في تكساس)، يتكون أيضاً من 23 سباقاً لكن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا، سنغافورة واليابان.

وعوضت إدارة الفورمولا 1 و"فيا" هذه السباقات بإقامة سباقين على حلبة سبيلبرغ النماسوية، وإدراج جائزتي قطر والسعودية للمرة الأولى وجائزة هولندا التي سجلت عودتها الى الفئة الأولى لأول مرة منذ 1985.

وبعد 16 جولة على الموسم الحالي، يتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الترتيب (262.5 نقطة) أمام بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (256.5 نقطة).

ومن المتوقع ألا تحسم الأمور حتى الجولة الختامية المقررة في أبوظبي في 12 ديسمبر بعد المرور بسباقات الأميركيتين (24 الحالي) والمكسيك (7 نوفمبر) وساو باولو (14 نوفمبر) وقطر (21 نوفمبر) والسعودية (5 ديسمبر).

وخلافاً للموسم الحالي حيث ستكون الجولة قبل الأخيرة، ستشكل جائزة السعودية الكبرى الجولة الثانية من الموسم المقبل في 27 مارس على أن تليها أستراليا التي غابت عن روزنامة العامين الأخيرين بسبب كورونا، في 10 أبريل.

وستغيب جائزة قطر عن الروزنامة التي لا تزال غير نهائية بالنسبة لبعض الحلبات بانتظار توقيع العقد مع الفورمولا 1 (إيمولا الإيطالية وبرشلونة وسنغافورة وأوستن) أو المصادقة الفنية لفيا (ميامي).

وبحسب عقد الأعوام العشرة الذي وقع مع السلطات، ستعود جائزة قطر الى الروزنامة اعتباراً من 2023 بعدما دخلت الى روزنامة 2021 بحكم الظروف من أجل سد الفراغ الذي خلفه إلغاء جائزة أستراليا (كان مقرراً في بداية الموسم ثم أرجىء الى 21 نوفمبر قبل أن يتخذ القرار بإلغائه بسبب قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا).