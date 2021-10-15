بتشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة.. رئيس تونس يحيى الذكرى الـ58 للجلاء

جدة - نرمين السيد - وأدى قيس سعيد، تحية العلم على أنغام النشيد الوطنى، واستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجه إلى النصب التذكارة، ووضع إكليلا من الزهور وتلا الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.

وحضر الموكب نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، وعماد مميش وزير الدفاع الوطنى، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وسمير عبد اللاوى والى بنزرت.

ويحيى التونسيون اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 الذكرى الـ58 لعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى من الأراضى التونسية عام 1963.

وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمى لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويتم فيه تعطيل الدراسة.