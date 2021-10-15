تمويل الراجحي للسيارات 2021 واحد من أهم التمويلات التي يقدمها المصرف لعملائه في الفترة الأخيرة فلم يقتصر البنك على المعاملات النقدية فقط، وجاء ذلك نتيجة زيادة عمليات البحث مؤخراً بين الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة تمكنهم من شراء سيارة بالتقسيط، لذلك قام البنك بإتاحة الفرصة أم المواطنين ليتمكنوا من امتلاك سيارة وفقاً للشروط والمعايير التي يضعها البنك والتي تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على قرض يصل إلى مليوني ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع مقدم، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط وطريقة التقدم بطلب للحصول على تمويل الراجحي للسيارات 2021.

تمويل الراجحي للسيارات 2021

دائماً ما يسعى مصرف الراجحي إلى التجديد وتقديم ما يحتاج إلى العملاء بالمملكة العربية السعودية لذلك قام بإطلاق تمويل الراجحي للسيارات وهو عبارة عن قرض مالي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، قد يصل الحد الأعلى به إلى 2 مليون ريال سعودي، ولكن يشترط تحويل راتب المواطن المستفيد إلى البنك شهرياً بشكل تلقائي مع مراعاة الحد الأدنى للراتب.

كما يتميز قرض السيارة بالعديد من المميزات الهامة للمستفيدين والتي تتمثل في النقاط التالية:

يتميز مصرف الراجحي بتوفير للعد من أنظمة التمويل التي تتسم بالمرونة في القيان بالإجراءات وكذلك سهولة الشروط.

إمكانية حصول العميل على تمويل 2000000 ريال سعودي بدون دفع مقدم.

لا يفرض البنك أي رسوم أو غرامات أثناء السداد المبكر للأقساط ولكن من الممكن أن يتم فرض البعض عند التأخر في السداد.

كما أن البنك يقوم بدعم السيارات المستعملة والجديدة معاً.

وعلاوة على ذلك فيحق للمستفيد الحصول على ضمان يشتمل على كافة استحقاقاته عند حدوث أي أخطاء أو أعطال غير ناتجة عنه.

كما يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات الهامة الأخرى منها تمويل إمكان الراجحي الجديد 2021.

شروط تمويل السيارة من الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتخيير المستفيد بين ثلاثة طرق للتمويل يمكن للمستفيد الاختيار من بينهم هما (تمويل الإجارة – الدفعة الأخيرة الكبرى – تأمين المركبات الشامل) ولكل منهما شروطه الخاصة التي يجب توافرها للحصول على القرض والتي تتمثل في النقاط التالية:

في حالة اختيار المستفيد قسم تأجير سيارة بدون تحويل الراتب فلابد من الالتزام بالآتي:

أن يكون الحد الأدنى لراتب المستفيد 5000 ريال سعودي. ضرورة إضافة 1% رسوم إدارية. يشترط دفع 10% كمقدم من إجمالي قيمة السيارة. بالإضافة إلى دفع 3% رسوم خاصة للسداد المبكر.

أما في حالة اختيار المواطن لبرنامج التقسيط الخاص بالمتقاعدين فلا يتم دفع مقدم فمن الشروط اللازم توافرها الآتي:

يجب أن يكون حد الراتب الأدنى هو 1900 ريال سعودي.

وعند اختيار المستفيد لطريقة التأجير الخاص بتحويل الراتب فلابد من الالتزام بالآتي:

دفع مقدم السيارة وهو3000 ريال سعودي. بالنسبة للمتقاعدين فيجب دفع مقدم 10% مع ضرورة وصول الحد الأدنى للراتب إلى 5000 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب للحصول على تمويل السيارة

تسهيلاً على كافة المواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويل فقد قام المصرف بوضع عدة طرق بسيطة لتقديم طلب للحصول على التمويل بنجاح وهما كالآتي:

الطريقة الأولى اتباع الطرق التقليدية وهي زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي ومن ثم طلب نموذج للتقديم على التمويل.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبنك 8001241222.

الطريقة الثالثة والأخيرة وهي الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي عبر شبكات الإنترنت ومن ثم اختيار تمويل السيارة ومليء نموذج الطلب بالبيانات الشخصية كاملًا وأخيراً إرسال الطلب.

بعد ذلك سيقوم المصرف بالتحقق من الطلب والبيانات والبت في الطلب بالموافقة أو الرفض.

رقم بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بإطلاق خدمة “هاتف الراجحي” (الهاتف المصرفي) والتي تمكن كافة عملاء المصرف من إنجاز طلباتهم بسهولة وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد الجديد 44 33 92000 (966+) من داخل أو خراج المملكة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول تمويل الراجحي للسيارات 2021، حيث تعرفنا على الشروط وطريقة التقدم بطلب للحصول على التمويل، كما تعرفنا على رقم الراجحي الموحد والمجاني.