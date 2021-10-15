ارتفاع ضحايا انفجار مسجد فى أفغانستان إلى 47 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه لم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث الذى وقع فى ولاية قندهار جنوب أفغانستان.

كان مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، قال فى وقت سابق اليوم، إن أعداد ضحايا تفجير مسجد مكتظ بالمصليين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة فى "قندهار" جنوبى البلاد وصل إلى 33 قتيلًا.