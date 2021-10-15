النمسا تستعد لاعتماد أكبر ميزانية للأجهزة الأمنية فى تاريخ البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوى، فى تصريحات، إنه تم زيادة الإطار المالى لوزارة الداخلية بنحو 78.7 مليون يورو إلى إجمالى 3.25 مليار يورو، وسيتم استخدام الميزانية الضخمة فى العام المقبل لتحديث التسليح والمعدات لتنفيذ حزمة مكافحة الإرهاب المخطط لها.

وأوضح الوزير، أن الميزانية الأمنية الجديدة ستركز فى جانب منها على رفع كفاءة ضباط الشرطة وتطوير المعدات والمرافق الحديثة إلى جانب التوسع فى التدريب رفيع المستوى، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول 4300 شرطى إضافى بحلول عام 2024.

وقال نيهمر، إن الأمن فى مجتمع ديمقراطى هو أحد تلك القيم التى تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتنا وتشكلها، لافتا إلى أن النمسا هى واحدة من أكثر الدول أمانًا فى العالم.